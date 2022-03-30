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Giriş Tarihi: 30.03.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 08:59

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel işçi alımı kura çekimi detayları için sorgulamalar sürüyor. Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi sağlık personeli alımı yapılacak olup ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri gibi kadrolarda da işçi alımı yapılacak. 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı kurası İŞKUR süreç bilgisi.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel işçi alımı başvuruda bulunan kişilerin gündeminde yer alıyor. 10 bin sözleşmeli personel 10 bin işçi alımı duyurusunun ardından belirtilen tarihlerde başvurular alınmıştı. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimine çevrildi. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı kurası İŞKUR!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kura çekiminin Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonrası nihai liste haberimizde yer bulacaktır.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLAR

5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?
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