Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları belli oldu. İŞKUR aracılığıyla güvenlik ve temizlik görevlisi gibi kadrolara 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak olan alımlara başvuruda bulunanlar kura gününü merakla bekliyordu. 28 Aralık tarihinde yapılan kura çekimi sonunda Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. son dakika Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgula sayfası ve İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.