Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ile sonuçlar bekleniyor! SAĞLIK BAKANLIĞI 2022 personel işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:18

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 10 bin kişilik personel alımı için gözler şimdi kura sonuçlarında. Bilindiği üzere 21 Mart tarihinde sona eren başvuru süreci sonrası alımlar yapılacak kuranın sonucunda belli olacak. Öte yandan adaylar "Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Bakanlık bünyesine yapılacak olan alımlara ilişkin detaylar geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...