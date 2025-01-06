SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı gerçekleştirilecek. Kadroların ilan edilmesinin ardından alıma dair başvuru tarihleri adaylar tarafından mercek altına alındı.Resmi Gazete ile duyurulan kadrolar adayların gündeminde yer alıyor. Branş dağılımları ve başvuru tarihleri bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, hangi tarihte?