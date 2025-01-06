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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:38

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımına dair son dakika haberleri sağlık çalışanları tarafından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 26 bin 673 personel alımına dair ilan yayımlandı. Resmi Gazete kararıyla duyurulan kadrolar için başvuru takvimi ve şartlar sorgulanmaya başladı. Başvurular geçtiğimiz yıllarda ÖSYM kılavuzu aracılığıyla alınmıştı. Bu sene için ise ÖSYM tarafından yayımlanacak detaylar bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, kılavuz yayınlandı mı, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı gerçekleştirilecek. Kadroların ilan edilmesinin ardından alıma dair başvuru tarihleri adaylar tarafından mercek altına alındı.Resmi Gazete ile duyurulan kadrolar adayların gündeminde yer alıyor. Branş dağılımları ve başvuru tarihleri bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru tarihleri açıklandığında yer vereceğiz.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımında branş dağılımı belli oldu. Karara göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

Personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Personel alımında aranan koşullar yayınlanmadı. Kılavuzun önümüzdeki haftalarda ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. Şartlar paylaşıldığında yer vereceğiz.

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