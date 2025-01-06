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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
15:38
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımına dair son dakika haberleri sağlık çalışanları tarafından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 26 bin 673 personel alımına dair ilan yayımlandı. Resmi Gazete kararıyla duyurulan kadrolar için başvuru takvimi ve şartlar sorgulanmaya başladı. Başvurular geçtiğimiz yıllarda ÖSYM kılavuzu aracılığıyla alınmıştı. Bu sene için ise ÖSYM tarafından yayımlanacak detaylar bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, kılavuz yayınlandı mı, şartlar neler?