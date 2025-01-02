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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, koşullar neler?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:30
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, koşullar neler?
Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları son dakika duyuruları ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 bin 673 personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete kararıyla duyurulan ilan için başvuru tarihleri ve detaylar gündeme geliyor. Geçtiğimiz senelerde ÖSYM kılavuzu doğrultusunda alım yapılmıştı. Bu sene için detaylar bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı, şartlar neler?