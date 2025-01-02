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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, koşullar neler?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:30

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, koşullar neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları son dakika duyuruları ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 bin 673 personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete kararıyla duyurulan ilan için başvuru tarihleri ve detaylar gündeme geliyor. Geçtiğimiz senelerde ÖSYM kılavuzu doğrultusunda alım yapılmıştı. Bu sene için detaylar bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, koşullar neler?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına dair başvuru tarihleri Resmi Gazete kararının ardından sağlık personeli adaylarının yakın merceği altına girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kadro ilanıyla adayların gündeminde branş dağılımları ve başvuru tarihleri yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, hangi tarihte?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, koşullar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, koşullar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Kılavuzun yayımlanmasıyla başvuru tarihleri de belli olacak.

Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından belirlenen kılavuzla başvurular alınmıştı. Bu yılda ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, koşullar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ: Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, koşullar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı

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