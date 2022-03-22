SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki atamalar için tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuç duyurusu gelmişti. Başvuru sonuçlarının 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasındanöğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.