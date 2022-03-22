Sağlık Bakanı Koca'nın müjdelediği Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için son güne gelindi. Temizlik görevlisi, şoför, marangoz, güvenlik görevlisi, elektrikçi gibi pek çok branştan Bakanlık bünyesine istihdam sağlanacak olup KPSS 2022/5 tercih kılavuzu ile personel alımı detayları netleşti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 bin personel alımında 10 bini işçi alımı 10 bini ise sağlık personeli olarak kadroya dahil olacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı ve sonuçları 2022