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Giriş Tarihi: 02.12.2022 05:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 05:57

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR || 2022 Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı Personel alımına ilişkin detayların resmi gazetede yayımlanmasının ardından detayları merak eden ve başvuruda bulunmak isteyenler Sağlık Bakanlığı Personel alımı İŞKUR başvuru sayfasına erişmek isteyerek 2022 Sağlık Bakanlığı işçi - sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi - sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR || 2022 Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyenler Sağlık Bakanlığı Personel alımı İŞKUR başvuru sayfası için araştırmalarını 2022 Sağlık Bakanlığı işçi - sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak sürdürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN?

Sağlık Bakanlığı Personel alımı İŞKUR başvuru sayfası ve kılavuzdan detaylar şöyle;

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR || 2022 Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR || 2022 Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

1.2 Adayların, bu kılavuzda lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ön Lisans), ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Kasım 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR || 2022 Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

1.3 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR || 2022 Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?

1.4 Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

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