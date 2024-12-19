SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.