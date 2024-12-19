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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
10:28
Sağlık Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 26 bin 673 personel alımı yapacak. Resmi Gazete kararıyla duyurulan personel alımı için başvuru tarihi ve detayları gündemde. Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile başvurular alınmıştı. Bu yılda ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı, şartlar neler?