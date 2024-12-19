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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:28

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 26 bin 673 personel alımı yapacak. Resmi Gazete kararıyla duyurulan personel alımı için başvuru tarihi ve detayları gündemde. Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile başvurular alınmıştı. Bu yılda ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu araştırılıyor. Alım yapılacak branşa göre özel ve genel şartlar belirlenecek. Geçtiğimiz yıl yapılan personel alımlarında ön lisans, ortaöğretim ve lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla başvuru tarihleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından belirlenen kılavuzla başvurular alınmıştı. Bu yılda ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı

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