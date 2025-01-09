Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri adayların gündeminde. 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından belirlenen kılavuzla başvurular alınmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartlar neler, belli oldu mu?