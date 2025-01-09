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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 27 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
14:44
Sağlık Bakanlığı Resmi Gazete kararıyla 26 bin 673 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Kadro ve branş dağılımının belli olduğu alımlar için gözler başvuru şartlarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı personel alımı için detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...