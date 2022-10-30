Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 30.10.2022 01:16 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 01:16

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı ile kılavuz bilgileri hakkında araştırmalar devam ediyor. Kasım ayına az bir zaman kala gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Peki; 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına yönelik güncel bilgiler.