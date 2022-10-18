Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdelediği 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu için geri sayım başladı. Bakan Koca açıklamasında, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Gözümüz aydın." ifadelerine yer vermişti. Başvuruda bulunmak isteyenler "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı, şartları ve tarihleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu 2022