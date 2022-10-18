Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu
Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 09:28

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdelediği 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu için geri sayım başladı. Bakan Koca açıklamasında, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Gözümüz aydın." ifadelerine yer vermişti. Başvuruda bulunmak isteyenler "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı, şartları ve tarihleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu 2022

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kılavuzu merak ediliyor. Başvuruda bulunacak binlerce kişi başvuru kılavuzu için gözlerini gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, şartları ve kadro/branş dağılımı bilgileri gibi detaylar bekleniyor. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında güncel bilgiler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımları başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden geçrekleştirilmektedir. 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri duyurulduğunda adaylar buradan sisteme giriş yaparak başvurularını iletebilirler. Personel Bilgi Sistemine giriş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılır. Sağlık çalışanları yine bu ekran üzerinden atama ve kura duyurularına ulaşabilirler. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.

2021 YILINDA EN ÇOK HEMŞİRE ALIMI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı geride bıraktığımız 2021 yılında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin ise sürekli işçi alımı yapmıştı. Alımlarda KPSS puanı dikkate alınırken en çok alım yapılan kadronun Hemşire olduğu dikkat çekmişti.

2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin bütün detaylar kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Henüz başvuru tarihleri, başvuru şartları ve hangi branşlarda alım yapılacağına ilişkin detaylar belli olmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları: Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru kılavuzu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA