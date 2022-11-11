Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci için geri sayım resmen başladı. Konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk etapta 42.500 sağlık personeli alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM ve İŞKUR'a gönderiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası atama bekleyen binlerce sağlıkçı, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu ve başvuru tarihleri ile ilgili tüm merak edilenler…