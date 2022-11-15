Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, ilk etapta 31 bin 317'si sağlık personeli, 11 bin 317'si ise sürekli işçi olmak üzere 45 bin kişinin alınacağını duyurdu. Atamaların mülakat olmadan doğrudan yapılacağı belirtilirken hemen ardından ikinci etap için ilana çıkılacağı duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, branş ve kadro dağılımı ne zaman belli olacak? İşte güncel bilgiler.