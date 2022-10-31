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Giriş Tarihi: 31.10.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 08:06

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman; branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurularına ilişkin başvuru kılavuzu Bakanlık tarafından yayımlanacak. Kılavuz doğrultusunda branş ve kadro dağılımı da netleşirken Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları kılavuz bilgilerine göre belirtilen tarihler aralığında alınacak. Konu ile ilgili gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmiş olup binlerce sağlık çalışanı "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman; branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, tarihleri, şartları, branş ve kadro dağılımı ile kılavuz bilgileri hakkında son gelişmeler.