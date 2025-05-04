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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 08:21

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığının ilanına göre, 15 bin 342 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle belirlenecek. 3 bin 658 sürekli işçi alımı ise İŞKUR üzerinden yapılan başvurular ile birlikte değerlendirmeye alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı 2 Mayıs'ta başladı. Alınacak sözleşmeli personeller arsında hemşire, acil sağlık teknikeri, ebe ve röntgen sağlık teknikeri yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yer aldı.

İlana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı başvuruları 2 Mayıs tarihi itibarıyla başladı ve 8 Mayıs'ta sona erecek.

Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak!

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.

Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr", Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "yhgm.saglik.gov.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.