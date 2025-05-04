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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
08:21
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapılacak!
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığının ilanına göre, 15 bin 342 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle belirlenecek. 3 bin 658 sürekli işçi alımı ise İŞKUR üzerinden yapılan başvurular ile birlikte değerlendirmeye alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...