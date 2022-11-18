Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kılavuzu, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen sağlık çalışanlarının uzun süredir gündeminde yer alan Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta alınacak 42 bin 500 personel için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı son dakika gelişmeleri...