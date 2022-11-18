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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 14:06

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kılavuzu, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen sağlık çalışanlarının uzun süredir gündeminde yer alan Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta alınacak 42 bin 500 personel için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı son dakika gelişmeleri...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bakan Koca’dan flaş açıklama!

Uzun süredir gündemde yer alan Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için geri sayım resmen başladı. İŞKUR ve ÖSYM aracılığıyla gerçekleşecek Sağlık Bakanlığı personel alımı için ilk etapta 42 bin 500 sağlık personeli alınacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması az önce geldi. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlamak üzere listelerin ise ÖSYM'ye gönderildiğinin müjdesini verdi. Bu gelişme sonrası "2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?" araştırmaları gündemdeki yerini aldı. İşte, Bakan Koca'nın Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı son dakika açıklaması…

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bakan Koca’dan flaş açıklama!

SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI!

Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bakan Koca’dan flaş açıklama!

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

''31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.''

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bakan Koca’dan flaş açıklama!

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: MÜLAKAT ŞARTI YOK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bakan Koca’dan flaş açıklama!

KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzunda başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

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