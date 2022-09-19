Sağlık Bakanlığı personel alımı için açıklama bekleniyor! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı bünyesine istihdam edilecek olan 85 bin personel alımı için gözler yayınlanacak kılavuz, başvuru tarihleri, şartları ve branş kadro dağılımı açıklamasına çevrildi. Bu noktada "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca; "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Gözümüz aydın." ifadelerini kullanmıştı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda son durum ve detaylar.