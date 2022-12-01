Sağlık Bakanlığı Personel alımı İŞKUR başvuru sayfası | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi - sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İşte kılavuzdan detaylar

1.3 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.