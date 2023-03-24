2. ETAP Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2023: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları hemşire, ebe, tekniker branş dağılımı

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru kılavuzu ve ÖSYM tercih kılavuzunun gerekli yerlere gönderildiğini duyurdu. 85 bin personel alımında 2. Etap gerçekleşiyor. 42.500 kontenjan içinde hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyeni gibi sağlık çalışanları yanı sıra sürekli işçi alımı da kapsamda olacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. KPSS ile alım yapacak pozisyonlarda branş dağılımı da belli oldu. Peki, 2. Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR ile başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, son gelişmeler…