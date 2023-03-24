2. ETAP Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2023: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları hemşire, ebe, tekniker branş dağılımı

PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin sağlık çalışanı ve sürekli işçi alımı ile toplamda 42 bin 500 atama yapıldı.

İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılacak. Detaylar başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.