Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2. ETAP Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2023: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları hemşire, ebe, tekniker branş dağılımı
Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:37

2. ETAP Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2023: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları hemşire, ebe, tekniker branş dağılımı

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru kılavuzu ve ÖSYM tercih kılavuzunun gerekli yerlere gönderildiğini duyurdu. 85 bin personel alımında 2. Etap gerçekleşiyor. 42.500 kontenjan içinde hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyeni gibi sağlık çalışanları yanı sıra sürekli işçi alımı da kapsamda olacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. KPSS ile alım yapacak pozisyonlarda branş dağılımı da belli oldu. Peki, 2. Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR ile başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, son gelişmeler…

2. ETAP Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2023: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları hemşire, ebe, tekniker branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı 2. Personel alımı ne zaman, başladı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Bakan Koca'nın açıklaması ile duyurulan ilanda hemşire, ebe, sağlık teknikeri kontenjanları araştırılıyor. İŞKUR başvuru kılavuzu ve ÖSYM tercih kılavuzu ile detaylarına ulaşılacak 42.500 kişilik kapasitede sürekli işçi alımı da yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı beklenirken adaylar KPSS şartı başta olmak üzere başvuruda hangi kriterlerin olacağını araştırmaya başladı. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? İşte, tüm detaylar…

2. ETAP Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2023: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları hemşire, ebe, tekniker branş dağılımı

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM MÜJDESİ!

Bakan Fahrettin Koca tarafından ikinci adımının gerçekleşeceğini aktarılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2. ETAP Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2023: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları hemşire, ebe, tekniker branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 42.500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair ilk açıklama bugün geldi. Buna göre başvuru işlemlerinde ilk adım atıldı ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Branş ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

2. ETAP Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2023: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları hemşire, ebe, tekniker branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI 2023

Bakan Koca tarafından alıma dair detaylar paylaşıldı:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

2. ETAP Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru ekranı 2023: 42.500 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları hemşire, ebe, tekniker branş dağılımı

PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin sağlık çalışanı ve sürekli işçi alımı ile toplamda 42 bin 500 atama yapıldı.

İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılacak. Detaylar başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

SON DAKİKA