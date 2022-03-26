Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları sona ererken gözler kura sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere başvurular ÖSYM ve İŞKUR aracılığı ile tamamlanmıştı. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuçlar açıklanmıştı. Hal böyleyken son günlerde "2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...