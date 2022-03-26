Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022!
Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:53

Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları sona ererken gözler kura sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere başvurular ÖSYM ve İŞKUR aracılığı ile tamamlanmıştı. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuçlar açıklanmıştı. Hal böyleyken son günlerde "2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022!

ÖSYM ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile kura tarihi son günlerde gündeme geliyor. Geçtiğimiz atamada sonuçların oldukça kısa sürede açıklanmış olması son günlerde beklentileri de arttırdı. Hal böyle olunca "2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Başvurular 22 Mart günü sona erecek. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuçlar açıklanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar yayınlanacak.


Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022!

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022!

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

SON DAKİKA