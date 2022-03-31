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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 son durum: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:52

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 son durum: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi için sorgulamalar sürüyor. Personel alımı başvurularının 21 Mart Pazartesi itibarıyla tamamlanmasının ardından İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan binlerce kişi "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi sağlık personeli alımı yapılacak olup ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri gibi kadrolarda da işçi alımı yapılacak. Peki; Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 son durum: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi detayları başvuruda bulunan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 10 bin sözleşmeli personel 10 bin işçi alımının yapılacağı başvurular İŞKUR üzerinden alınmıştı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi bekleniyor. Buna göre; İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 detayları!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 son durum: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı kura ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kura çekiminin Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde saat 09.00-18.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonrası nihai liste haberimizde yer bulacaktır.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 son durum: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞLAR

5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 son durum: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta?

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

KURA ÇEKİMİ VE KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 son durum: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta?
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