Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 son durum: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta?

Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:52

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 son durum: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi için sorgulamalar sürüyor. Personel alımı başvurularının 21 Mart Pazartesi itibarıyla tamamlanmasının ardından İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan binlerce kişi "Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi sağlık personeli alımı yapılacak olup ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri gibi kadrolarda da işçi alımı yapılacak. Peki; Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak ve saat kaçta? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022 bilgileri.