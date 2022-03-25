Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022: Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 13:33

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022: Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru süreci, geçtiğimiz gün sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesi ile birlikte gözler İŞKUR kura çekimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, İŞKUR işçi alımı kura çekimi ile tamamlanacak. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine, 10 bin sözleşmeli personel 10 bin işçi alımı yapılacak. Peki, Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Konuyla ilgili duyuru geldi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022: Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesine, 10 bin sözleşmeli personel, 10 bin de işçi alımı yapılacak. Biyolog, odyolog, fizyoterapist, psikolog, temizlik hizmetleri, şoförlük hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri gibi pek çok kadro için alım gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022: Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi Ankara'da 6 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022: Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

İŞKUR KURA ÇEKİMİ VE KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022: Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

HANGİ BÖLÜME KAÇ KİŞİ ALINACAK?

5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 2022: Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi?

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

SON DAKİKA