Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesine, 10 bin sözleşmeli personel, 10 bin de işçi alımı yapılacak. Biyolog, odyolog, fizyoterapist, psikolog, temizlik hizmetleri, şoförlük hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri gibi pek çok kadro için alım gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi?