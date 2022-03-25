Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru süreci, geçtiğimiz gün sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesi ile birlikte gözler İŞKUR kura çekimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, İŞKUR işçi alımı kura çekimi ile tamamlanacak. Bu noktada Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine, 10 bin sözleşmeli personel 10 bin işçi alımı yapılacak. Peki, Sağlık bakanlığı 20 bin personel alımı İŞKUR kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Konuyla ilgili duyuru geldi.