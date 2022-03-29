Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı kurası İŞKUR

Giriş Tarihi: 29.03.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 09:48

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı kurası İŞKUR

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel işçi alımı kura çekimi detayları için sorgulamalar sürüyor. Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi sağlık personeli alımı yapılacak olup ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri gibi kadrolarda da işçi alımı yapılacak. 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı kurası İŞKUR süreç bilgisi.