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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi/sonuçları ile nihai liste açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için kritik tarih!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 07:58

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi/sonuçları ile nihai liste açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için kritik tarih!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile birlikte kura sonuçları da belli olacak. Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai listenin açıklanmasını bekleyenler için kritik tarih yaklaşıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför gibi pek çok alanda istihdam sağlanacağı biliniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki; Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste İŞKUR detayları!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi/sonuçları ile nihai liste açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için kritik tarih!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi, sonuçları ve nihai liste için sorgulamalar sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile belli olacak nihai listeye çevrildi. Bu noktada, başvuruda bulunan binlerce kişi "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste belli oldu mu?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi İŞKUR bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi/sonuçları ile nihai liste açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için kritik tarih!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi/sonuçları ile nihai liste açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için kritik tarih!

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi/sonuçları ile nihai liste açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için kritik tarih!

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi/sonuçları ile nihai liste açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için kritik tarih!

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

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