Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile birlikte kura sonuçları da belli olacak. Buna göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai listenin açıklanmasını bekleyenler için kritik tarih yaklaşıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför gibi pek çok alanda istihdam sağlanacağı biliniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki; Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste İŞKUR detayları!