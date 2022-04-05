Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2022: İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı

Bakan Fahrettin Koca'nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları için kritik günlere girildi. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek olan kura ile ilgili olarak "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste ne zaman belli olur, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır" sorusuna yanıt aranıyor. 15-21 Mart'ta sona eren başvuruların ardından 10 bin kura çekimi sonuçları bekleniyor. İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste ve kura sonuçları sorgulama ekranı 2022