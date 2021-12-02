Kasım ayında alınan Sağlık Bakanlığı personel alımı yeniden atama başvuruları tamamlandı. Başvuru değerlendirmelerinin ardından bilindiği üzere sonuçlar 24 Kasım'da açıklanmıştı. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı kura tarihine çevrildi. Bu kapsamda; canlı yayın kura çekimini izlemek isteyenler "Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle" araştırması yapıyor. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi izleme ekranı ve konu ile ilgili bilgiler.