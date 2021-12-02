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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:54

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle! Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

Kasım ayında alınan Sağlık Bakanlığı personel alımı yeniden atama başvuruları tamamlandı. Başvuru değerlendirmelerinin ardından bilindiği üzere sonuçlar 24 Kasım'da açıklanmıştı. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı kura tarihine çevrildi. Bu kapsamda; canlı yayın kura çekimini izlemek isteyenler "Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle" araştırması yapıyor. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi izleme ekranı ve konu ile ilgili bilgiler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle!

"Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle!" araştırmaları sabah saatleri itibarıyla günün en önemli konuları arasında yerini alıyor. 2021 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu ile birlikte şimdi ise adaylar kura çekimine yönelik detayları öğrenmek istiyor. Peki; Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kura çekimi izle!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kura çekilişi 02.12.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama yapacak. Yayımlanan kılavuz içerisinde kura tarihinin 2 Aralık olduğu duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları noter huzurunda yapılacak olan çekilişin ardından açıklanacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle!

KURA SONRASI YAPILACAK NELERDİR?

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Atamaya esas evrakların son geliş tarihi 17 Aralık saat:18:00 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izle!
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