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Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:21

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kurası BUGÜN canlı yayında gerçekleşecek!

Binlerce adayın beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları bugün belli oluyor. Noter huzurundaki kuranın canlı olarak yayınlanacağı bilinirken 15-21 Mart tarihlerinde başvurularını gerçekleştiren adaylar "Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR aracılığı ile başvuruların alındığı 10 bin kişilik atamalar bugünkü canlı kura çekimi ile netleşecek. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı kura çekimi izle ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kurası BUGÜN canlı yayında gerçekleşecek!

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kurası canlı yayın ile bugün gerçekleşecek. Binlerce adayın 15-21 Mart tarihleri aralığında başvurularını gerçekleştirdiği bilinirken bakanlık açıklamasında 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını müjdelemişti. Nefesler tutuldu. "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçlar açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sona eren başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai isim listesi canlı yayın ile belli olacak. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı yayın izle ve sonuç sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kurası BUGÜN canlı yayında gerçekleşecek!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kurası BUGÜN canlı yayında gerçekleşecek!

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kurası BUGÜN canlı yayında gerçekleşecek!

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı kurası BUGÜN canlı yayında gerçekleşecek!

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?

esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.

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