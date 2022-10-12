SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜJDESİ! Gözler o açıklamada: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman alınacak, kılavuz yayınlandı mı, branş ve kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı 85 bin kişilik personel alımı başvuru tarihleri, kılavuzu, şartları ve branş kadro dağılımı gibi birçok detayla gündeme gelmeye devam ediyor. Binlerce sağlıkçı bakanlık kadrosuna girebilmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Bakan Koca tarafından yapılan müjdeli açıklamada "Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman alınacak, kılavuz yayınlandı mı, branş ve kadro dağılımı nasıl?" soruları yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecine dair son durum ve detaylar.