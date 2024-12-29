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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:02

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak alımlarla ilgili detaylı başvuru şartları ve kılavuz henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihleri ve koşullarını merak eden adaylar, yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte, son durum!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı yapacağı açıklaması, sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Ancak başvuru süreci ve şartlarına dair detaylar henüz netleşmedi. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve koşulları da belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM

Resmi Gazete'de yayımlandı!

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla başvuru tarihleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından belirlenen kılavuzla başvurular alınmıştı. Bu yılda ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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