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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
20:02
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak alımlarla ilgili detaylı başvuru şartları ve kılavuz henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihleri ve koşullarını merak eden adaylar, yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte, son durum!