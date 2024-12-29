Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı yapılacak!

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı yapacağı açıklaması, sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Ancak başvuru süreci ve şartlarına dair detaylar henüz netleşmedi. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve koşulları da belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanacak?