Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:02

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık bakanlığı personel alımı için gözler son duyurulara çevrildi. Resmi Gazete kararıyla 26 bin 673 personel alımı yapılacağı açıklanmış, kadro ve branş dağılımı ilan edilmişti. Yayınlanan ilana başvurmak isteyen adaylar başvuru koşulları ve başvuru kılavuzna odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlere personel alımı yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başladı mı? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla başvuru tarihleri de belli olacak.

Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından belirlenen kılavuzla başvurular alınmıştı. Bu yılda ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
SON DAKİKA