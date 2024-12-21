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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
12:02
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Sağlık bakanlığı personel alımı için gözler son duyurulara çevrildi. Resmi Gazete kararıyla 26 bin 673 personel alımı yapılacağı açıklanmış, kadro ve branş dağılımı ilan edilmişti. Yayınlanan ilana başvurmak isteyen adaylar başvuru koşulları ve başvuru kılavuzna odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, detaylar...