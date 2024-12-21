SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlere personel alımı yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başladı mı? İşte, detaylar...