Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 85 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı alınacağını belirterek Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a gönderildiğini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları, kadro-branş dağılımı ve konuya ilişkin tüm merak edilenler...