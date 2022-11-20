Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 09:53

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 85 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı alınacağını belirterek Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a gönderildiğini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları, kadro-branş dağılımı ve konuya ilişkin tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kılavuzu, kadro ve branş dağılımı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Bakan Koca, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a, tercih kılavuzunu hazırlamak üzere listelerin ise ÖSYM'ye gönderildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta 42 bin 500 personel alınacağı bilinirken ikinci etabın ise ilk etabın tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili güncel bilgiler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

''31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.''

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: MÜLAKAT ŞARTI YOK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı, şartları neler?

KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzunda başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

SON DAKİKA