Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları neler soruları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Hal böyleyken atama bekleyen binlerce sağlıkçı konuyla ilgili olarak "Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu sorularını gündeme taşıdı. Bakan Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili beklenen açıklama gelmişti. Peki, 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli mi? İşte tüm detaylar...