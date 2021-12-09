Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branşları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler, 'Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?' sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin müjde Başkan Erdoğan tarafından verilmişti. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımında mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılacağı bildirilmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı ve başvuru tarihleri