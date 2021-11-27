Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? Sağlık bakanlığı 40 bin sağlık personeli alımı atama başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması için henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak yapılan son duyuruda, yılın belirli günlerinde yapılan yeniden atama kurası hakkında bilgi verildi;

Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleştirilecek.Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece ikinci yerleştirme işlemi uygulanacak.