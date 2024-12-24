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Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum | 26 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
08:18
Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum | 26 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak alımlarla ilgili detaylı başvuru şartları ve kılavuz henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihleri ve koşullarını merak eden adaylar, yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte, son durum!