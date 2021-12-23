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Giriş Tarihi: 23.12.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 19:12

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek adaylar için Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları geri sayımı başladı. 16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini ÖSYM'den gelecek 20 bin sözleşmeli personel başvuru sonuçlarına çevirdi. Fahrettin Koca, bakanlık bünyesine 20 bin personel alımı yapılacağını duyurmuş konuya ilişkin detayları içeren kılavuz ise bakanlık tarafından yayınlanmıştı. Yapılan bu duyurunun ardından Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Personel ataması için merakla beklenen başvuru kılavuzu ise yayınlandı. Personel alımları tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlar için gelecek tarihe çevrilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu!

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ATAMASI

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak alımla ilgili detayları içeren kılavuza haberimizden ulaşabilirsiniz…

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzuna göre , tercih süreci 22 Aralık 2021'de sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir.

Adaylar, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriş yapıp "ADAY İŞLEMLERİ" alanına erişim sağladıktan sonra buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numarası ve şifresini girerek tercihlerini gerçekleştirebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır…

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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

3. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 Tercih Kılavuzunda belirtilen ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

6. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

7. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı
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