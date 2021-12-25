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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alım sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 25.12.2021 08:02 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 08:02

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alım sonuçları bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvurularının tamamlanması ile birlikte gözler sonuçlara çevrildi. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, psikolog, biyolog, diyetisyen gibi alanlarda istihdam edilmek üzere alınacak olan Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alım sonuçları belli oldu mu? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları son bilgiler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alım sonuçları bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 16-22 Aralık 2021 tarihlerinde tercihlerini yapanlar gözlerini gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bilindiği üzere; kılavuz yayınlanmış olup sürece yönelik detaylar da kılavuz içerisinde yer almıştı. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alım sonuçları bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alım sonuçları bekleniyor!

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alım sonuçları bekleniyor!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alım sonuçları bekleniyor!
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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alım sonuçları bekleniyor!
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