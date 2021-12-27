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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:04

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli personel alımı için sonuçları için binlerce aday "Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, sağlık fizikçileri gibi pek çok branşta istihdam sağlanacak. Başvuru ve tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanması bekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları son gelişmeler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

16-22 Aralık 2021 tarihlerinde tercih işlemlerini tamamlayan adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında pek çok branştan istihdam sağlanacak. Adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarını ÖSYM sayfası üzerinden öğrenebilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler resmi açıklamada!

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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