Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:34

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Binlerce adayın beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları bugün belli oluyor. Noter huzurundaki kuranın canlı olarak yayınlanacağı bilinirken 15-21 Mart tarihlerinde başvurularını gerçekleştiren adaylar "Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İŞKUR aracılığı ile başvuruların alındığı 10 bin kişilik atamalar bugünkü canlı kura çekimi ile netleşecek. İşte 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı kura çekimi izle ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kurası canlı yayın ile bugün gerçekleşecek. Binlerce adayın 15-21 Mart tarihleri aralığında başvurularını gerçekleştirdiği bilinirken bakanlık açıklamasında 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını müjdelemişti. Nefesler tutuldu. "Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta başlayacak, sonuçlar açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sona eren başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai isim listesi canlı yayın ile belli olacak. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı yayın izle ve sonuç sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Hakkında Duyuru "T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.000 Sürekli İşçi Alım Kurası Hakkında Duyuru" başlığıyla yapılan duyuruda;

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

"T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 10.000 sürekli işçi alımı için 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün belli oluyor! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ile sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

SON DAKİKA