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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 00:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 00:24

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları sona eriyor. Tercih işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS-2022/5 tercih kılavuzu şartlarına göre yapılıyor. Başvuruların sona ermesine kısa bir süre kala işlemlerini gerçekleştirenler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Bu noktada; "Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Sağlık Bakanlı personel işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçlarında!

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. 15 Mart tarihinde başlayan başvuru süreci 22 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar "Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçlarına çevrildi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Başvurular 22 Mart günü sona erecek. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuçlar açıklanmıştı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor!

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

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