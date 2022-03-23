Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları sona eriyor. Tercih işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS-2022/5 tercih kılavuzu şartlarına göre yapılıyor. Başvuruların sona ermesine kısa bir süre kala işlemlerini gerçekleştirenler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Bu noktada; "Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Sağlık Bakanlı personel işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru sonuçlarında!