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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
07:34
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Sağlık Bakanlığı, KPSS-2025/4 tercih işlemleri tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri gibi kadrolarda toplamda 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek olan bakanlık, tercihlerin yapılması için ÖSYM AİS ekranını kullandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte 2025 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı