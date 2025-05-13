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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:34

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Sağlık Bakanlığı, KPSS-2025/4 tercih işlemleri tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri gibi kadrolarda toplamda 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek olan bakanlık, tercihlerin yapılması için ÖSYM AİS ekranını kullandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte 2025 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamladı. Adaylar tercihlerine ÖSYM üzerinden işlemi gerçekleştirdi ve şimdi sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilir.Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğer süreç aynı şekilde devam ederse, KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının önümüzdeki günler içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak henüz kesin bir tarih verilmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat arasında alınmış ve sonuçlar 4 Mart'ta açıklanmıştı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Tercih sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan [https://sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı netleşti.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.