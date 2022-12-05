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Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:35

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 30 Kasım'da başlayan Sağlık Bakanlığı 1.183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercihler, 5 Aralık'ta sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için geri sayıma geçti. Bu noktada ''KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, ÖSYM ile KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı 31.183 personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm gelişmeler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, tercih başvurularının bugün sona erecek olması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/11 tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlardan 1.183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. 30 Kasım'da başlayan tercih süreci 5 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda tercih başvurusunda bulunan binlerce aday, 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili merak edilenler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır

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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzuna göre adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecek.

30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayan tercih işlemleri, 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH YAPMA ÖSYM EKRANI

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi verilmedi. Geçmiş yıllardaki tercih dönemleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 10 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 tercih sonuçları ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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