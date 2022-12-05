Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 30 Kasım'da başlayan Sağlık Bakanlığı 1.183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercihler, 5 Aralık'ta sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için geri sayıma geçti. Bu noktada ''KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, ÖSYM ile KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı 31.183 personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm gelişmeler.