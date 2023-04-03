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Giriş Tarihi: 03.04.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 15:49

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri bugün sona eriyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adayların gözü kulağı KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Bir önceki tercihler, 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 13 Aralık'ta açıklanmıştı. Şu an tercih sonuçları ile ilgili açıklama gelmedi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula ekranı ve tüm bilgiler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 31 bin 900 personel alımı için gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapıldı. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 tercih sonuç tarihi hakkında yapılan resmi bir açıklama henüz yok. Bir önceki tercihler, 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 13 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu süreç hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı için beklenen kılavuz ÖSYM tarafından yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda şu ifadelere yer verildi;

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula
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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula
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