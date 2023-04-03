Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri bugün sona eriyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adayların gözü kulağı KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Bir önceki tercihler, 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 13 Aralık'ta açıklanmıştı. Şu an tercih sonuçları ile ilgili açıklama gelmedi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgula ekranı ve tüm bilgiler…