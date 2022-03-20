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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı ile ÖSYM kılavuzu 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 12:35

Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı ile ÖSYM kılavuzu 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı – işçi alımı başvuru kılavuzunun yayınlanması ile birlikte adaylar İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlıyor. 15-21 Mart 2022 tarihleri aralığında işçi ve personel alımı başvuruları yapılabilecek. Sonrasında ise sonuçların duyurulması bekleniyor. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı 2022 ÖSYM kılavuzu bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı ile ÖSYM kılavuzu 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımına ilişkin resmi açıklama geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca tarafından yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası ÖSYM kılavuzu ve başvuru şartları da belli oldu. 21 Mart tarihinde sona erecek olan Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurularının ardından sonuçların açıklanacağı süreç başlayacak. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı 2022 ÖSYM kılavuzu bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı ile ÖSYM kılavuzu 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İŞKUR ÜZERİNDEN

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı ile ÖSYM kılavuzu 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Personel tercih işlemleri, ise KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı ile ÖSYM kılavuzu 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki atamalar için tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuç duyurusu gelmişti. Başvuru sonuçlarının 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı ile ÖSYM kılavuzu 2022 | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasındanöğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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