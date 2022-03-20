Sağlık Bakanlığı personel alımı – işçi alımı başvuru kılavuzunun yayınlanması ile birlikte adaylar İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamlıyor. 15-21 Mart 2022 tarihleri aralığında işçi ve personel alımı başvuruları yapılabilecek. Sonrasında ise sonuçların duyurulması bekleniyor. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı 2022 ÖSYM kılavuzu bilgileri.