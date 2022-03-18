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Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 17:44

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Bakan Koca'nın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu resmi açıklamalar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunlardan 10 bini işçi alımı 10 bini ise sağlık personeli olarak kadroya dahil olacak. Tercih kılavuzunun da yayınlanması ile birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı erişime açıldı ve şartları ile branş dağılımı da belli oldu. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı – işçi alımı başvuru ekranı, branş dağılımı ve kılavuzu 2022.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel – işçi alımı başvuru süreci 2022 devam ediyor. KPSS 2022/5 tercih kılavuzu ile personel alımı detayları da netlik kazandı. Temizlik görevlisi, şoför, marangoz, güvenlik görevlisi, elektrikçi gibi pek çok branştan Bakanlık bünyesine istihdam sağlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı/işçi alımı başvuru ekranı, branş dağılımı ve kılavuzu 2022.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMDA

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce aday heyecanla başvuru kılavuzuna ilişkin araştırma yapıyor. 10 bin personel ve sürekli işçi temini için Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

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