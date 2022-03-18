Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 17:44

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, kılavuzu ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Bakan Koca'nın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu resmi açıklamalar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde 20 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bunlardan 10 bini işçi alımı 10 bini ise sağlık personeli olarak kadroya dahil olacak. Tercih kılavuzunun da yayınlanması ile birlikte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı erişime açıldı ve şartları ile branş dağılımı da belli oldu. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı – işçi alımı başvuru ekranı, branş dağılımı ve kılavuzu 2022.