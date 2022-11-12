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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımında tarih detayı! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.11.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 15:08

Sağlık Bakanlığı personel alımında tarih detayı! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?

Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, kılavuzu ve branş dağılımı gibi birçok konu için açıklama geçtiğimiz gün geldi. Bakan Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca açıklamasında; "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz." İfadelerine yer vermişti. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı personel alımında tarih detayı! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. 85 bin alımın gerçekleşeceğine ilişkin duyuru aylar önce müjdelenmişti. Bu kapsamda sağlıkçıların gözü kulağı bu detaylara çevrildi. Açıklama geçtiğimiz gün Bakan Koca'dan geldi. Bununla birlikte ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvurular için önümüzdeki hafta işaret edilirken gözler son dakika açıklamasında! Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı? İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı personel alımında tarih detayı! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI GELDİ!

Niğde'de esnaf ziyareti yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Burada konuşan Bakan Koca, "Pandemi, sağlık sistemlerinin açıklarını özellikle de hekim eksikliğini tüm dünyada ortaya koydu. Pek çok ülke, kendini hekimler için adeta bir cennet gibi sunmaya çalıştı. Hekim göçü denilen bir olgu gündeme geldi."

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Sağlık Bakanlığı personel alımında tarih detayı! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?

"Rüzgarı, Türkiye'de de esen 'beyaz göç' bundan sonra, muhtemelen, geri dönüşlerle anılacak. 'Beyaz reform' sayesinde, bu psikoloji artık terk edilmiş durumdadır. Açıktan atama için talep açtığımızda 7 binden fazla hekim, kamuya dönme talebini bildirdi. "

Sağlık Bakanlığı personel alımında tarih detayı! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?

"Şu anda yaklaşık 6 bin hekimin bu suretle atamasını yapıyoruz. Türk sağlık sisteminde kamuda hekimlik yapmak artık bir ayrıcalıktır. Bu yıl ikinci dönem TUS sınavı, 'Beyaz reform' sonrasındaki ilk sınavdı. Kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Yerleşme oranı yüzde 99. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu" dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımında tarih detayı! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.

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