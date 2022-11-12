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Sağlık Bakanlığı personel alımında tarih detayı! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.11.2022 15:07
Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
15:08
Sağlık Bakanlığı personel alımında tarih detayı! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?
Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, kılavuzu ve branş dağılımı gibi birçok konu için açıklama geçtiğimiz gün geldi. Bakan Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kılavuz ve branş dağılımı yayımlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca açıklamasında; "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz." İfadelerine yer vermişti. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin merak edilen tüm detaylar.