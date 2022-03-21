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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları sona eriyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 07:47

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları sona eriyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Bakanlık bünyesine yapılacak olan 10 bin işçi alımı kapsamında başvurular ÖSYM tarafından alınırken başvurular bugün sona eriyor. Adaylar bu noktada "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla belli olmuştu. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları sona eriyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Mart bugün sona eriyor. 15 Mart tarihinde yayımlanan kılavuzla başlayan süreçte binlerce aday başvurularını gerçekleştirdi. Bakanlık bünyesindeki taşra teşkilatına alınacak olan personellerden biri olmak isteyen adaylar son günde de "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, kılavuzu ve sonuç tarihi gibi merak edilen tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları sona eriyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İŞKUR ÜZERİNDEN

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

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Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları sona eriyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Personel tercih işlemleri, ise KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları sona eriyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki atamalar için tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuç duyurusu gelmişti. Başvuru sonuçlarının 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvuruları sona eriyor! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasındanöğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

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