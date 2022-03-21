Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Bakanlık bünyesine yapılacak olan 10 bin işçi alımı kapsamında başvurular ÖSYM tarafından alınırken başvurular bugün sona eriyor. Adaylar bu noktada "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla belli olmuştu. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...