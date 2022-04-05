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Giriş Tarihi: 05.04.2022 07:56 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 07:56

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman ve sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste için geri sayım başladı!

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi için kritik günlere girildi. Başvuruda bulunan binlerce kişi kura sonuçları ile nihai listenin açıklanmasını bekliyor. Bu noktada; Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için gözler İŞKUR'a çevrildi. Pek çok kadroda branş dağılımı yapılacak olup Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste için geri sayım başladı. Peki; Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ve sonuçları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi, sonuçları ve nihai liste bilgileri.

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman ve sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste için geri sayım başladı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi, sonuçları ve nihai liste için gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Başvurusu onaylanan binlerce kişi arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ası sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek. Bu kapsamda; "Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ve sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranırken Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste için geri sayım başladı! İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve nihai listede son durum.

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman ve sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste için geri sayım başladı!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.

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Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman ve sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste için geri sayım başladı!

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman ve sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste için geri sayım başladı!

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman ve sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste için geri sayım başladı!

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.

Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.

Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.

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