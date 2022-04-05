Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi için kritik günlere girildi. Başvuruda bulunan binlerce kişi kura sonuçları ile nihai listenin açıklanmasını bekliyor. Bu noktada; Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için gözler İŞKUR'a çevrildi. Pek çok kadroda branş dağılımı yapılacak olup Sağlık Bakanlığı personel alımı nihai liste için geri sayım başladı. Peki; Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ve sonuçları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi, sonuçları ve nihai liste bilgileri.