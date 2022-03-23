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Giriş Tarihi: 23.03.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 16:37

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 10 bin kişilik personel alımı için gözler şimdi kura sonuçlarında. Bilindiği üzere 21 Mart tarihinde sona eren başvuru süreci sonrası alımlar yapılacak kuranın sonucunda belli olacak. Öte yandan adaylar "Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Bakanlık bünyesine yapılacak olan alımlara ilişkin detaylar geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura başvuru sonuçları için gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilen başvuruların sona ermesiyle yapılacak alımları çekilecek kura sonucu belirleyecek. Bu noktada vatandaşlar "Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi başvuru süreci 15-21 Mart tarihleri aralığında gerçekleşmiş ve sona ermişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ile başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Başvurular 22 Mart günü sona erecek. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuçlar açıklanmıştı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

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