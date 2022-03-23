SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Başvurular 22 Mart günü sona erecek. Son atamalarda tercihler 16-22 Aralık 2021 tarihinde alınmış, 27 Aralık'ta sonuçlar açıklanmıştı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.