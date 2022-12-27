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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:18

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için tarihler araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli sağlık çalışanlarına verilecek olan banka promosyonu ödemesi için Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı. Yapılan anlaşmaya göre, ödenecek tutar 29 bin TL olarak belirlenmiş olup ödemeler, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın gerçekleşecek. Bu noktada "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri ve tüm detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve tutarları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri için Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Böylece sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Şimdi gözler Bakanlık tarafından duyurulacak olan ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Bu noktada hemşire, doktor, sağlık teknikeri ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri takvimi ve anlaşma sağlanan tutarla ilgili merak edilenler…

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BANKA PROMOSYONU ÖDEME TUTARI BELLİ OLDU!

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili detayları merak ediyordu.

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların cevabı yapılan son dakika açıklamaları sonrası netliğe kavuştu.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Sağlık çalışanlarına promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Bakan Koca tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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