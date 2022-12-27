Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için tarihler araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli sağlık çalışanlarına verilecek olan banka promosyonu ödemesi için Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı. Yapılan anlaşmaya göre, ödenecek tutar 29 bin TL olarak belirlenmiş olup ödemeler, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın gerçekleşecek. Bu noktada "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri ve tüm detaylar.