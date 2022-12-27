Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve tutarları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri için Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında anlaşma sağlandı. Böylece sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli oldu. Şimdi gözler Bakanlık tarafından duyurulacak olan ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Bu noktada hemşire, doktor, sağlık teknikeri ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri takvimi ve anlaşma sağlanan tutarla ilgili merak edilenler…