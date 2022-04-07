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Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 10:03

Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları: iscisonuc.saglik.gov.tr ile Sağlık bakanlığı kura sonucu (nihai isim listesi) sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşecek olan personel alımı için kura çekimi canlı yayın ile bugün de devam ediyor. İl il düzenlenen kurada, geçtiğimiz gün bakanlık bünyesinde personel olma hakkı kazanan vatandaşlar iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden açıklanacak. Bu noktada "2022 Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları açıklandı mı, nihai isim listesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR ile Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...