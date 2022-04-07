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Haberler Yaşam Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları: iscisonuc.saglik.gov.tr ile Sağlık bakanlığı kura sonucu (nihai isim listesi) sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 10:03

Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları: iscisonuc.saglik.gov.tr ile Sağlık bakanlığı kura sonucu (nihai isim listesi) sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleşecek olan personel alımı için kura çekimi canlı yayın ile bugün de devam ediyor. İl il düzenlenen kurada, geçtiğimiz gün bakanlık bünyesinde personel olma hakkı kazanan vatandaşlar iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden açıklanacak. Bu noktada "2022 Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları açıklandı mı, nihai isim listesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR ile Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları: iscisonuc.saglik.gov.tr ile Sağlık bakanlığı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları, bugün netleşecek. İl il 6-7 Nisan tarihleri aralığında düzenlenen kurada başvuruda bulunan adaylar nihai isim listesi ile başvuru sonucunu sorguluyor. Hal böyleyken "Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl yapılır, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Yapılan duyuruda 'iscisonuc.saglik.gov.tr' adresinden canlı yayınlanan kura sonrası sonuçların erişime açılacağı ifade edilmişti. Peki, Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları: iscisonuc.saglik.gov.tr ile Sağlık bakanlığı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.

İŞKUR ekranı ile iscisonuc.saglik.gov.tr'de ekranı üzerinden 6 Nisan 2022 tarihinde çekilen kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları: iscisonuc.saglik.gov.tr ile Sağlık bakanlığı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kurası 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube sayfasında yayınlanıyor. 6 Nisan kura çekimi 18.00 itibarıyla tamamlandı ve gözler 7 Nisan çekilişine çevrildi.

Kalan iller için kura çekimi 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları: iscisonuc.saglik.gov.tr ile Sağlık bakanlığı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı...

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık bakanlığı şoför alımı kura sonuçları: iscisonuc.saglik.gov.tr ile Sağlık bakanlığı kura sonucu nihai isim listesi sorgulama ekranı...

07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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